منة فضالي تبهر جمهورها بفستان زفاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها في صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة فضالي ظهرت في الصور بفستان الزفاف، من عرض أزياء المصمم المصري محمود غالي، حيث بدت مبهرة بفستان زفاف شفاف يظهر جمالها.

الفنانة المصرية عبرت عن سعادتها بعرض الفستان، وعن إعجابها الشديد بتصميمه، وتلقت سيل من تعليقات الجمهور الذي تغزل في جمالها بالفستان.

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منة كشفت منذ فترة أنها تبنت طفلة، وتتكفل بكل مصروفاتها، وأكدت أنها إن لم تتزوج سوف تتبنى طفلة صغيرة وتجعلها تعيش معها في المنزل لتكون معها دائما.

الفنانة الشابة صرحت أن حظها مع الرجال سيء جدا، وأنها تتمنى لو قابلت رجلا جيدا يستحق ثقتها لتتزوج منه، لافتة إلى أنها لن تفكر في الزواج من أجل أن تتخلص من لقب عانس فقط.

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، ناهد السباعى، خالد ‏أنور، سارة الشامى، من ‏تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.