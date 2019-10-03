نادية الجندي ترفع شعار الجيم بعد الـ73.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نادية الجندي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نادية (صاحبة الـ73 عاما) ظهرت في الصور في الجيم برفقة عدد من صديقاتها، وكتبت معلقة: «صباح الرياضة والنشاط»، وعكست ملابسها الرياضية رشاقة كبيرة.

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صور نادية حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها، الذي تغزل فيها، كما حمستها الإعلامية بوسي شلبي وشجعتها على ممارسة الرياضة.

وتم تكريم نادية الجندي مؤخرا في بيروت من خلال مهرجان «الزمن الجميل»، وبحضور عدد من نجوم الفن.

نادية الجندي صرحت مؤخرا أنها بصدد التحضير لفيلم جديد مع المنتج محمد مختار، وذلك بعد انفصالهما بأعوام طويلة، ومن المقرر أن يناقش الفيلم ملف مخابراتي جديد.

نادية من مواليد 24 مارس عام 1924، وقدمت مع محمد مختار عدة أفلام ناجحة، ومن أهم أعمالها في السينما الناجحة: «بمبة كشر، الباطنية، خمسة باب، جبروت امرأِة، رغبة متوحشة، مهمة في تل أبيب، امرأة هزت عرش مصر، امرأة فوق القمة، 48 ساعة في إسرائيل، الرغبة»، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.