ياسر جلال يبين تفاصيل دوره في «الفتوة».. وعلاقته بـ «الحرافيش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري ياسر جلال، تفاصيل عمله الجديد “الفتوة”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

ياسر جلال، قالخلال لقائه في برنامج بالعربيThe Insider، والمذاع عبر تلفزيون دبي، إن المسلسل يعود إلى ما قبل 100 عام.

وأضاف: “قصة المسلسل تتناول حياة فتوة، وهي بعيدة تمامًا عن رواية “الحرافيش”، للكاتب نجيب محفوظ، لأن هذا الزمان كان به فتوات أصلًا”.

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وتابع: “المسلسل يتضمن مشاهد أكشن، ومشاهد رومانسي، فبه لايف كوميدي ودم، ويشبه “الحدوتة”.

وقصة المسلسل تدور في حي الجمالية، والتي تجسد تنوع العلاقات الإجتماعية، وتفرض عليه الشخصية أن يظهر بشكل مختلف تمامًا عن دوره في مسلسلي “رحيم، ولمس أكتاف”.

يذكر أن أخر اعمال ياسر جلال، كان مسلسل “لمس أكتاف”، وهو من بطولة فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، ومحمد عز، وأروى جودة، وسمر مرسي، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين النباوي، وإنتاج سينرجي وهو من نوعية الأكشن ولذا تدرب ياسر جلال على المصارعة مع بطل مصر في المصارعة كرم جابر، والذي شارك في نفس العمل.