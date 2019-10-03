على خطى محمد رمضان.. لقاء الخميسي تحيي حفلات غنائية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الغناء وإحياء الحفلات بدأ يستهوي عدد من الممثلين؛ فبعد ظاهرة محمد رمضان الغنائية، فاجأت الفنانة المصرية لقاء الخميسي جمهورها بإعلان استعدادها للاتجاه لمجال الغناء خلال الفترة القادمة.

الفنانة المصرية كشفت عن تأسيسها لفرقة غنائية جديدة، تقدم من خلالها موهبتها الغنائية، لافتة إلى أنها أحبت الغناء قبل احترافها للتمثيل.

لقاء قالت إن شغفها الحقيقي هو الغناء وليس لتمثيل، مشيرة إلى أنها وجدت التوقيت مناسب حاليا لاتخاذ هذه الخطوة، حيث أنها ترغب في إيصال رسائل إيجابية إلى الشباب من خلال أغانيها.

Advertisements

الفنانة المصرية كشفت، خلال استضافتها في برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”،عن موعد حفلها الغنائي الأول، حيث سيكون بعد شهرين، أي خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكانت الفنانة المصرية لقاء الخميسي قد حرصت مؤخرا على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، حيث عرض فيلم الكارتون “الفارس والأميرة” خلال فعالياته، والذي تشارك فيه لقاء بالغناء.

يذكر أن لقاء الخميسي كانت قد تغيبت عن الموسم الرمضاني هذا العام، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «أبواب الشك، كما شاركت الفنانة في بطولة مسلسل «بين عالمين»، مع الفنان طارق لطفي.