والدة أيتن عامر تخضع لجراحة والفنانة تطلب الدعاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

ناشدت الفنانة المصرية أيتن عامر جمهورها الدعاء لوالدتها، والتي خضعت لعملية جراحية.

أيتن شاركت جمهورها في صور لوالدتها قبل دخولها غرفة العمليات، وكان معها شقيقتها الفنانة وفاء عامر وزوج أيتن محمد عز العرب، وشقيقة أيتن الثالثة.

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الفنانة المصرية علقت على صور والدتها، وكتبت: « ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتى و هتعمل عملية تانية كمان ١٠ ايام، من فضلكم ادعولها بالسلامة، اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء، اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض، وارزقها الشفاء العاجل».

أيتن تلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور التي دعت لوالدتها بالشفاء، كما تلقت دعوات أصدقائها الفنانين ومنهم صلاح عبدالله، ميريهان حسين، ريهام أيمن، ويزو، وغيرهم.

أيتن عامر تشهد حالة من الانتعاش الفني في شهر رمضان، حيث يعرض لها 3 أعمال درامية مرة واحدة ومن بينها مسلسل «شقة فيصل»، والذي تم تأجيله لأكثر من 3 أعوام، وشارك في بطولته الفنان الراحل وائل نور، والفنان كريم محمود عبدالعزيز.

أيتن شاركت العام الماضي في مسلسل «أيوب»، والذي قدمت من خلاله دور سماح شقيقة الفنان مصطفى شعبان، وحقق دورها نجاحا كبيرا.