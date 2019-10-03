سامح حسين يحتفل بعيد زواجه.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
احتفل الفنان المصري سامح حسين بعيد زواجه التاسع من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
سامح نشر صورة له مع زوجته، وكتب عبر حسابه الخاص: « الحمد لله عيد جوازنا التاسع ويارب دايماً مع بعض . حياتى قبلك مش فاكرها ربنا يحفظك ويسعدك ياكل حياتى».
الفنان الشاب تلقى التهاني بمناسبة عيد زواجه من قبل عدد كبير من جمهوره، وكذلك من أصدقائه الفنانين ومنهم كريم أبو زيد ونيرمين ماهر.
سامح حسين متزوج من وسام حامد منذ عام 2010، وأنجب منها ابنتين، وينشر صور لهما من وقت إلى آخر، ويعبر الجمهور عن تقديره لزوجته المحجبة.
سامح حسين ينشغل حاليا بالعرض المسرحي «المتفائل»، والذي يقدمه على المسرح القومي بالعتبة، عن وراية كانديد لفولتير، ويخرج العمل إسلام إمام.
المسرحية يشارك ببطولتها سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، زكريا معروف، مصطفى سامى، أمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب، احمد سمير، نانسى نبيل، أمجد ايهاب، عبده بكري.
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