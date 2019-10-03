هشام عباس يطلق أغنيته الجديدة «حذرتك».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب المصري هشام عباس، يوم الثلاثاء، 1 أكتوبر، أغنيته الجديدة، والتي تجمل اسم “حذرتك” - Music Video - على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وهي إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “عامل ضجة” الذي يطرح فى الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

والأغنية الجديدة من إنتاج شركتي “مزيكا وعالم الفن”، ويضم الألبوم الجديد مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة.

أغنية “حذرتك” من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.

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وكانت كل من شركتي “مزيكا وعالم الفن”، قامتا بطرح أغنية “شارى بالغالي” وهي أيضا إحدى أغنيات ألبوم “عامل ضجة” وحققت الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي، نظرًا لتألق هشام عباس في أدائها.

ومن ناحية أخرى يعقد هشام عباس حاليا جلسات عمل مع مسئولي شركتى “مزيكا وعالم الفن”، للاستقرار على الأغاني التي سيتم تصويرها من الألبوم الجديد.