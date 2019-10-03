حلا شيحة: سعيدة لأني أم وامرأة مستقلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الممثلة المصرية حلا شيحة إن أولادها سر سعادتها، وأنها تستمتع بنهار كل يوم جديد.

وكتبت حلا، الأربعاء، عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام": "أنا سعيدة كوني امرأة مستقلة وأما لأجمل 4 أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين لأنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد بداية جديدة، الماضي انتهى، واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب".







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وتابعت حلا شيحة: "كوني أنتِ، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة، فأنتِ امرأة كوني فخورة قوية".

كانت حلا ابتعدت عن الأضواء والشهرة ثم عادت للحياة الفنية بعد غياب 12 عاما، وشاركت في مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، ومنى عبدالغني، وعرض خلال شهر رمضان الماضي، والمسلسل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

وتحرص حلا على التواصل مع محبيها ومعجبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ عودتها للحياة الفنية، كما تنشر آراءها في القضايا الفنية والاجتماعية.