"وُلد ملكا" يتصدر شباك التذاكر في السعودية والخليجية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من الرياض: تصدّر الفيلم العالمي "وُلد ملكا" (Born A King) شباك التذاكر في صالات السينما السعودية والخليجية، بعدد يتجاوز 59 ألف مشاهداً في الأسبوع الأول، حيث كان 30 ألف مشاهد منهم في المملكة العربية السعودية فقط..
الجدير ذكره أن الفيلم إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، ويتناول حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز المبكرة، وزيارته إلى بريطانيا في 11 أغسطس 1919م، عندما كان بسن 13 سنة. حيث مثّل والده الملك عبد العزيز في اجتماع مع ملك انجلترا جورج الخامس آنذاك تلبية لدعوته.
يشار إلى أن عرض "وُلد ملكا" (Born A King) يستمر حالياً في صالات سينما السعودية والخليج. علماً أنه صُوِّر بين الرياض ولندن، تحت إدارة المنتج الأسباني "أندريس غوميز" الحاصل على جائزة الأوسكار. وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة نخبة من الممثلين الأوربيين والسعوديين.
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