إنرجي FM تُكرِّم نجوم الدراما بحفلها الثالث

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وزعت إذاعة انرجي FM جوائز كأس انرجي للدرما في الدورة الثالثة من حفلها السنوي بحضور نخبة من الفنانين والوجوه الاعلامية والفاعليات بينهم الممثلين أحمد فهمي، بيومي فؤاد، ماجد المصري، حنان مطاوع، محمد حفظي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، كريم عفيفي، إنجي أبو زيد، المنتج هشام عبد الخالق والموسيقار مصطفي الحلواني، وغيرهم من المشاهير.
وجاء توزيع جوائز الأفضل في دراما رمضان 2019 كما يلي:
- أحسن ممثل محمد ممدوح عن مسلسل "قابيل"، وحنان مطاوع أحسن ممثلة عن مسلسل "لمس أكتاف".
- وحصد كريم عفيفي أحسن ممثل دور أول عن مسلسل "ولد الغلابة" وعلي الطيب عن مسلسل "قابيل"، فيما حصلت على أحسن ممثلة دور ثاني أسماء أبو اليزيد عن مسلسل "زودياك".
- ونال "بدل الحدوتة تلاتة" جائزة أحسن مسلسل كوميدي، وفاز"زودياك" بأحسن مسلسل، وحصد أحمد السقا جائزة أحسن ممثل عن "ولد الغلابة"، ودينا الشربيني أحسن ممثلة عن "زي الشمس"، ودنيا سمير غانم أحسن ممثلة كوميدية عن "بدل الحدوتة تلاتة".
- وفاز أحمد فهمي بجائزة أحسن ممثل كوميدي عن "الواد سيد الشحات"، وريهام عبد الغفور بأحسن ممثلة مساعدة عن "زي الشمس"، وماجد المصري أحسن ممثل مساعد عن "زلزال"، وهنادي مهنى أحسن ممثلة صاعدة وأحمد خالد صالح أحسن ممثل صاعد عن مسلسل "زودياك"،
- ونال محمد سامي بجائزة أحسن مخرج عن مسلسل "ولد الغلابة".
- وتوزعت جائزة أحسن سيناريو بين محمد المعتصم ومنة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية عن مسلسل "زودياك".
- وربح جائزة أحسن مدير تصوير حسام حبيب عن مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، وأفضل ديكور هند حيدر عن مسلسل "زودياك"، وأفضل ستايلست دينا نديم عن نفس المسلسل، - أما جائزة أحسن موسيقى تصويرية فنالها مصطفى الحلواني عن مسلسل "حكايتي"، فيما ذهبت جائزة أحسن تتر لكارمن سليمان عن نفس المسلسل.
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