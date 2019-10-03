إنرجي FM تُكرِّم نجوم الدراما بحفلها الثالث









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وزعت إذاعة انرجي FM جوائز كأس انرجي للدرما​ في الدورة الثالثة من حفلها السنوي بحضور نخبة من الفنانين والوجوه الاعلامية والفاعليات بينهم الممثلين ​أحمد فهمي​، ​بيومي فؤاد​، ​ماجد المصري​، ​حنان مطاوع​، ​محمد حفظي​، ​أحمد خالد صالح​، ​هنادي مهنى​، ​كريم عفيفي​، ​إنجي أبو زيد​، المنتج ​هشام عبد الخالق​ والموسيقار ​مصطفي الحلواني​، وغيرهم من المشاهير.



وجاء توزيع جوائز الأفضل في دراما رمضان 2019 كما يلي:

- أحسن ممثل ​محمد ممدوح​ عن مسلسل "قابيل"، وحنان مطاوع أحسن ممثلة عن مسلسل "​لمس أكتاف​".

- وحصد كريم عفيفي أحسن ممثل دور أول عن مسلسل "ولد الغلابة" وعلي الطيب عن مسلسل "قابيل"، فيما حصلت على أحسن ممثلة دور ثاني أسماء أبو اليزيد عن مسلسل "زودياك".

- ونال "بدل الحدوتة تلاتة" جائزة أحسن مسلسل كوميدي، وفاز"زودياك" بأحسن مسلسل، وحصد ​أحمد السقا​ جائزة أحسن ممثل عن "ولد الغلابة"، ودينا الشربيني ​أحسن ممثلة عن "زي الشمس"، و​دنيا سمير غانم​ أحسن ممثلة كوميدية عن "بدل الحدوتة تلاتة".

- وفاز أحمد فهمي بجائزة أحسن ممثل كوميدي عن "الواد سيد الشحات"، و​ريهام عبد الغفور​ بأحسن ممثلة مساعدة عن "زي الشمس"، وماجد المصري أحسن ممثل مساعد عن "زلزال"، وهنادي مهنى أحسن ممثلة صاعدة وأحمد خالد صالح أحسن ممثل صاعد عن مسلسل "زودياك"،

- ونال محمد سامي بجائزة أحسن مخرج عن مسلسل "ولد الغلابة".

- وتوزعت جائزة أحسن سيناريو بين ​محمد المعتصم​ ومنة إكرام و​عمر خالد​ ومحمد هشام عبية عن مسلسل "زودياك".

- وربح جائزة أحسن مدير تصوير حسام حبيب عن مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، وأفضل ديكور هند حيدر عن مسلسل "زودياك"، وأفضل ستايلست دينا نديم عن نفس المسلسل، - أما جائزة أحسن موسيقى تصويرية فنالها مصطفى الحلواني عن مسلسل "حكايتي"، فيما ذهبت جائزة أحسن تتر لكارمن سليمان عن نفس المسلسل.