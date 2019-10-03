هنا الزاهد تُكمِل شهر العسل في جزر المالديف







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: سافر الثنائي ​أحمد فهمي​ و​هنا الزاهد​ إلى جزر المالديف لقضاء شهر عسل جديد بعد الانتكاسة الصحية التي تعرضت لها العروس في اندونيسيا برحلتهما الأولى.

ولقد كشفت "الزاهد" عن هذه الرحلة بنشر لقطات من أجواء الإجازة الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت كاتبة على "إنستغرام": "شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي و اللي سألوا عليا، و اللي دعولي انا الحمد لله بقيت كويسة. و اكتر حاجة اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الامهات و الاطفال يجروا يسألوا اول حاجة هنا انتي كويسة ؟ خضيتينا عليكي و كأنهم من اهلي".



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