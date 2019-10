أصالة تُعبِّر عن شوقها لسوريا

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ردت الفنانة السورية أصالة على التعليق المُلفِت لأحد المتابعين لصفحتها على "تويتر" الذي يُدعى شادي عبدالله بما يعبِّر عن شوقها للعودة إلى بلدها الأم سوريا.

وفيما جاء في تدوينة المتابع "تخيلو يجي يوم اصالة وكندة علوش عبر تغريدة We are coming to Syria اديش حلوة هل الجملة".

فأعادت نشر تغريدته معلقة: " ياريته يجي".