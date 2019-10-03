هاري وميغان يقاضيان صحيفة بريطانية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تقاضي دوقة ساسكس ميغان ماركل صحيفة "ذا ميل أون صنداي" بتهمة التنمّر بعد نشر رسالة مقتطعة لها. حيث أعلن زوجها الأمير هاري السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني_ في بيان مطول_ أنه وزوجته اتخذا إجراء قانونيا رداً على ما وصفه بالـ”تنمّر“ من قبل قطاعات من الصحافة البريطانية.

وأضاف: "أكثر ما يخيفني هو أن التاريخ يعيد نفسه. لقد رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي والآن أرى زوجتي تسقط ضحية للقوى الجبارة ذاتها". ما يعني أنه أصبح يخشى على زوجته أن تلقى مصير والدته الأميرة الراحلة ديانا التي لقيت حتفها في حادث سير بمدينة باريس عام 1997 بسبب مطاردة سيارتها من قبل المصورين في الشوارع. علماً أنها عانت كثيراً من ملاحقة عدساتهم بعد زواجها من عضو بالأسرة المالكة.

يشار إلى أن شركة المحاماة شيلينجز، التي تمثل ماركل، اعتبرت أن نشر رسالة ماركل يعتبَر جزءاً من ”حملة لهذه المجموعة الإعلامية لنشر موضوعات إخبارية غير حقيقية وتنطوي عمدا على ازدراء عنها وعن زوجها“. مشيرةً إلى إن الأمير هاري وماركل سيتحملان تكاليف الدعوى من أموالهما الخاصة.

وفيما أشارت الشركة إلى اتخاذ إجراءات التصدي "لهذا الانتهاك للخصوصية والتعدي على حقوق النشر ولجدول أعمال المجموعة الإعلامية المذكورة آنفا" لم تكشف عن أية تفاصيل بخصوص الرسالة مثار الخلاف ولا عن تاريخ نشرها. إلا أن الأمير هاري أشار إلى أن الصحيفة قد "ضللت القرّاء عن عمد بحذف فقرات منتقاة وعبارات محددة وحتى كلمات بعينها‭‭‭“‬‬‬.

الصحيفة تنفي

من جهةٍ أخرى، قال متحدث باسم الصحيفة أنها ”تتمسك بالموضوع الذي نشرته وستدافع عن هذه القضية بقوة" نافياً بشكلٍ قاطع أي تحرير لرسالة الدوقة بشكلٍ غيّر معناها“.