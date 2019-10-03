الجزء الثاني من ولاد رزق يتصدّر إيرادات السينما المصرية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستمر المنافسة على شباك التذاكر في مصر بين الأفلام التي يستمر عرضها منذ أسابيع. حيث يتصدّر القائمة عدة أفلام وهي الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، "خيال مآته"، الجزء الثاني من "الفيل الأزرق"، الجزء الثاني من "الكنز" و"أنت حبيبي وبس". أما "الممر" فيستمر بالمنافسة رغم وجوده في الصالات منذ 17 أسبوع.
ولاد رزق 2
ويأتي في الصدارة الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" للمخرج طارق العريان الذي حقق نحو 1,293,857 جنيه في الأسبوع الثامن من طرحه.
الفيل الأزرق 2
في المركز الثاني، حلّ الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" للمخرج مروان حامد إيرادات بنحو 728,052 جنيه في الأسبوع العاشر من طرحه.
خيال مآتة
وجاء في المركز الثالث فيلم "خيال مآته" للمخرج خالد المرعي بإيرادات قاربت 466,942 جنيه في الأسبوع الثامن من طرحه.
الكنز
وحقق الجزء الثاني من فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة قرابة19,951 جنيه في الأسبوع الثامن من طرحه، ليحلّ في المركز الرابع
إنت حبيبي وبس
وقارب فيلم "انت حبيبي وبس" للمخرج أحمد البدري الـ 62,768 جنيه ليحلّ في المركز الخامس في الأسبوع الثامن من طرحه.
الممر
أما فيلم الممر للمخرج شريف عرفة، فقد حقق نحو 46,503 جنيه في الأسبوع الـ17 بعد إطلاقه في صالات العرض.
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