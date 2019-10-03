شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام راى رومانو لـ سلسلة HBO الجديدة Made for Love والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل الأمريكي الكوميدى راي رومانو إلى مسلسل Made for Love الجديد الذى سيعرض على شبكة HBO Max، وسيلعب رومانو في Made for Love، دور هربرت جرين، والد هيزل، وهو رجل محتال أرمل ومتقاعد يتجنب العلاقات بسبب الخوف من الخسارة.

واستنادًا إلى رواية أليسا نوتينج، فإن الكوميديا تتبع هيزل جرين " كريستين ميليوتي"، وهي امرأة في الثلاثين من العمر تهرب بعد 10 سنوات من زواجها الخانق من بايرون جوجول، وهو ملياردير تكنولوجي اجتماعي غير مستقر.

لم تكشف شبكة HBO عن الموعد الأول لـ عرض المسلسل الجديد على الشبكة، ولكن من المقرر إطلاق HBO Max في ربيع عام 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

Advertisements

ويذكر أن شبكة HBO أعلنت ان مسلسلها الجديد Watchmen المصنف أكشن وأثاره، سيبدأ عرضه يوم يوم 20 أكتوبر المقبل، مسلسل Watchmen من بطولة، ريجينا كينج، وجيريمى آيرونز، ودون جونسون، وتيم بليك نيلسون، ولويس جوسيت جونيور، وأديلايد كليمنس، وأندرو هاورد، وتوم ميسون، وفرانسيس فيشر، ويعقوب مينج ترينت، وسارة فيكرز، وديلان شومبينج، وليلى روز سميث.

ويستند المسلسل على رواية DC للرسوم المتحركة، ومن تأليف دامون ليندلوف، وإخراج نيكول كاسيل.

وصفت HBO المسلسل الجديد بأنه تدور أحداث "Watchmen" على الحنين إلى الرواية المصورة الأصلية الرائدة بينما يحاولون كسر أرضية جديدة خاصة به، وهذا يتماشى مع الرسالة التى نشرها ليندلوف لعشاقه فى مايو الماضى حيث ذكر أن العرض لن يكون إعادة سرد للقصة من الرواية المصورة، بل قصة جديدة فى العالم نفسه مع شخصيات جديدة تم تحديدها فى يومنا هذا.