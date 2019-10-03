شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز "مدير بنك" مع "ملاك" كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان صبرى فواز لتصوير أولى مشاهده بمسلسل "ملاك" بطولة الفنان كريم فهمى، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من إخراج إبراهيم فخر، ويجسد فواز شخصية "مدير بنك" يدعى "رجائى" ، ويمر بعدة مواقف خلال الأحداث تقلب حياته رأساً على عقب.

وفى سياق متصل، يواصل المؤلف حسان دهشان كتابة الحلقات الأولى، حيث انتهى حسان من كتابة 5 حلقات من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، ويشارك فى بطولته كل من كريم فهمى، محمود عبد المغنى، آيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدى.

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يعرض حاليا لصبرى فواز، مسلسل "قيد عائلى"، وهو مسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، ويشارك فى بطولته صلاح عبد الله، ميرفت أمين، خالد سرحان، عزت العلايلى، ميرنا وليد، نضال الشافعى، وعدد كبيرمن الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، اخراج تامر حمزة.