بعد شهرين.. هذه حصيلة إيرادات "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حقق فيلم "ولاد رزق 2"، نجاحا كبيرا، منذ طرحه بالسينمات، من 8 أسابيع، وبلغت حصيلة إيراداته حتى الآن 95 مليونا و879 ألف جنيه.

الفيلم يتنافس مع عدد من أفلام سباق عيد الأضحى المبارك، وهي "الكنز 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلم "الممر" من أفلام عيد الفطر.

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، أحمد داود، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.