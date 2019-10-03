صور| صبحي يحتفل بمرور 50 عاما على إنشاء فرقته المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تصوير- محمود عبد الناصر:
أقام الفنان محمد صبحي موتمرا صحفيا للإعلان عن مدينه سما سنبل، احتفالية اليوبيل الذهبي لإنشاء فرقته المسرحية "استوديو الممثل"، بحضور رجل الأعمال حسن راتب، بعد مرور 50 عامًا على بداية أولى عروضها عام 1969.
وكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسة محمد صبحى المسرحية، بكل عناصر العمل المسرحى، من ممثلين ومؤلفين ومصممى ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا، تحت عنوان "محمد صبحى.. 50 سنة مسرح".
وتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التى قدمت خلال مشوار الفرقة والتى وصلت لـ28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجى وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوى وشعبان حسين وخليل مرسى وممدوح وافى وغيرهم.
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