أحمد فهمي يكشف تفاصيل جديدة عن حالة هنا الزاهد الصحية (فيديو)

طمأن الفنان أحمد فهمي، محبيه ومحبي زوجته الفنانة هنا الزاهد وقال: "إن زوجته هنا بخير، مشيرًا إلى أن التعب الذي تعرضت له كان في أشد زروته عندما كانوا متواجدين في سينجابور كنا تعبانين جدًا فعلًا "مش بغزي العين".

وأضاف أحمد فهمي، أنه منذ ثالث يوم لهما في سينجابور وهما في المستشفى قائلًا: "احنا قعدنا 8 أيام الـ5 التانيين كنا نايمين في المستشفي ولم نرى البلد لكن الحمد لله انها جات على قد كدا وقدرنا نرجع لإن المسافة كانت بعيده.

وكشف "فهمي"للفجر الفني" عن حقيقة مرض هنا وقال:" انها مجرد حصوات في المرارة، ونفى الشائعات التي تداولها بعض رواد التواصل الإجتماعي أن حقيقة مرضها "فيرس" مضيفًا ان هنا متواجده الأن في مصر

وعن سؤالها عن مدى ايمانه بالحسد قال "فهمي" مفيش مسلم ما بيؤمنش بالحسد مشيرًا أمي وهنا بيقولولي كتير عن الحسد مكنتش مركز لحد لما رجعت وشوفت اللي بيحصلي، مضيفًا انه يحمد الله كثير على ماحدث معللًا هذه إرادة ربنا.

وأردف"فهمي" قائًلا: " لسة لحد امبارح الساعة 4 الصبح كان وجع وصريخ بس الحمد لله اننا متواجين في مصر وسط اهلنا مش في فسينجابور كنا قاعدين لوحدنا.

وشكر "فهمي" السفير لعدم تركهم عندما كانوا في هذه الأزمة خارج البلاد.

وعن زواجه مرة أخرى عبر "فهمي" عن عدم قدرة على فعل ذلك قائًلا: "لا مقدرش والعظيم المرة دي هنا الزاهد عملت حاجات انا مينفعش كنت اعملها خالص اللي يعرفني من قريب انا لايمكن اعمل فرح وعملت حاجات كتيرة لانها تعامت معي بعفوية وبشكل مختلف اوي وكانت مختلف عن الناس اللي اربتطة بيهم في حياتي مع إحترامي الشديد ليهم".

الجدير بالذكر أن "فهمي" كرم في حفل كأس اينرجي كأحسن ممثل كوميدي عن دوره في الواد سيد الشحات.

وتوافد النجوم المكرمون على حفل توزيع جوائز "كأس إينرجي للدراما"، المقام في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، في أمسية حافلة بألمع نجوم الوطن العربي، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير بالحفل والحضور، وكان في مقدمة الحضور، الفنانين: دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، ماجد المصري، حنان مطاوع، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، والمنتج محمد حفظي والمنتج هشام عبدالخالق حيث تمكنت المسابقة على مدار 3 سنوات في أن تصبح أهم استفتاءات الدراما الرمضانية في مصر، بإجمالي تصويت وصل إلى ما يقرب من مليوني صوت في النسخة الثالثة من المسلسل، وبنسب متابعة كبيرة، سواء من الجمهور أو من النجوم الذين دأبوا على دعوة جمهورهم للتصويت لهم خلال مشوار المسابقة.

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وعبر الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة "إينرجي مصر" عن اعتزازه بما وصلت إليه مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، مشيرا إلى أن التصويت في نسخة العام الماضي بلغت 60 ألف صوت، بينما وصلت في نسخة العام إلى الحالي إلى مليون و800 ألف، مشددا على أن ما حدث يعد نجاحا للقناة وسياستها التي تستهدف مرحلة سنة معينة هي فئة الشباب "إحنا في وقت قليل جدا، في 3 سنين حققنا إنجاز ضخم، ده معناه إن المستمع بيصدقنا وكذلك الصناع، النتيجة هي نتيجة تصويت شريحة الشباب.. اللي فازوا النهاردة لازم يعرفوا إن دي كلمة الشباب".

وتابع الدكتور وليد مصطفى: "ممكن الصناعة تمر بكبوة وهو ما لا يعني انهيار الصناعة، هو منحنى، وبعد كل منحنى لازم نقوم.. لأن دي مصر"، مشيرا إلى أنه سًأل عن دور "إينرجي" فيما يحدث هذه الأيام من شائعات وقلاقل، فأجاب أنه رغم أن "إينرجي" قناة ترفيهية في الأساس إلا أنه لابد أن تقوم بدور ما فيما يحدث "اتفقنا إننا نعمل رسايل موجهة للشباب بكل بساطة لا تنساقوا وراء الشائعات، شيء مهم جدا نحافظ على بلدنا، على جيشننا على شرطتنا، ألبلد زي مذكورة في الـ 3 أديان السماوية، إحنا إيد واحدة تحت قيادة الرئيس.. الجيش.. والشرطة.. والشعب.. إحنا التآمر علينا من زمان، وجابهنا وهنجابه".

وكشف مصطفى عن خطة "إينرجي" في الفترة المقبلة قائلا "زي ما نجحنا في خطابنا للشباب عندنا خطة طموحة بمجموعة من البرامج لرعاية الموهوبين في كل القطاعات، اتكلمنا مع شركاء في مجالات كتير لتنمية مهارات الشباب، تجربة إينرجي فريدة راهننا بيها من الأول، تجربة قائمة على الشباب، وهنستهدف في خطتنا الشباب محدودي الدخل وحديثي التخرج بالمشاركة".

واختتم مصطفى حديثه، بتوجيه الشكر إلى جميع القائمين والعاملين براديو "إينرجي".

ومن جهتها، تحدث عايدة سعودي عن النجاح الكبير الذي حققه "كأس إينرجي للدراما" في موسمه الثالث، مشيرة إلى أن البرنامج بدأ بـ 20 ألف مشارك ثم ارتفعت أعداد المشاركين لدرجة أن السيرفرات لم تتحملها "أصبحنا مسابقة حقيقية بلا تزوير أو محاباة، نحن تحت رقابة المكتب الفرنسي لذا كاس إنيرجي للدراما جايزة نزيهة ونفخر بأنها تتطور عام عن الآخر

