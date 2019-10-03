تراند اليوم : شاهد.. حماده هلال يسخر من مو صلاح بسبب أغنية “أشرب شاي”

سخر الفنان حمادة هلال من لاعب منتخب مصر محمد صلاح حيث نشر فيديو متحرك علي حسابه الشخصي في خاصية “ألاستوري” عبر “أنستجرام” لـمحمد صلاح وهو يغني أغنية “أشرب شاي” واكتفى بالتعليق على الفيديو بالضحك.

وطرح مؤخرا برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة “اوه لا لا” عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، ولكن الغريب في الأمر أن الشركة المنتجة Nile Radio Productions – Music قامت بحذف الفيديو بسبب حقوق الملكية بالرغم من تحقيق الفيديو لأكثر من 12 ألف مشاهدة.

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ومن المتوقع أن يتم حل المشكلة وطرح الأغنية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبل ، ليعود حمادة هلال بشكل جديد ومختلف للجمهور بعد انشغاله بتصوير الأعمال الدرامية..

وخاض حمادة هلال، موسم رمضان الماضي بمسلسل “ابن اصول”، والذي كان شكلا جديدا عليه، حيث امتازت الشخصية التي قدمها بالكوميدية على عكس كل أدواره السابقة..