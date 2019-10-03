تراند اليوم : بالفيديو .. تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها هنا الزاهد في شهر العسل

تحدث الفنان أحمد فهمي عن تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت بزوجته هنا الزاهد أثناء قضائهما شهر العسل.

وكشف أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج “عرب وود” ما حدث لهنا الزاهد قائلا: “في اليوم الثالث بعدما سافرنا كنا ننتقل من بلد لأخرى وفوجئنا بتعرض هنا لألم شديد ونحن في الطائرة، واعتقدنا أنها حالة تسمم، وذهبنا للمستشفى ولكن اتضح انها تعاني من حصوات في المرارة”.

وكانت الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية كشفت لـFilFan.com عن تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد قائلة: “هنا حالتها الصحية أفضل من الوقت الماضي، وتتلقى حاليا العلاج بالأدوية في منزلها وذلك حتى يتم القضاء على الالتهابات التي تعاني منها، ويتواجد معها زوجها أحمد فهمي ووالدتها بصفة دائمة”.

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وتابعت: “قرر الأطباء عدم إجراء العملية الجراحية لهنا الزاهد خلال الفترة الحالية بسبب الالتهابات، وتم تأجيلها لمدة تزيد عن 3 أسابيع، وذلك حتى تكون تعافت تماما من هذه المشكلة ليتسنى لها الخضوع للجراحة”.

وأضافت: “هنا تعاني من حصوات كثيرة على المرارة، وحالتها لا يجوز معها العلاج بالأدوية فقط، لذلك ستخضع للتدخل الجراحي بالمنظار”.

يشار إلى أن هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية شديدة اثناء تواجدها في سنغافورة مع زوجها أحمد فهمي لقضاء شهر العسل هناك، ودخلت المستشفى وتلقت العلاج بالمحاليل الطبية ومنعت من الطعام.