تراند اليوم : من لها؟؟ .. داليا مصطفي تدعو لدعم مبادرة دفع مصاريف الطلبة الغير قادرين

نشرت داليا مصطفى عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة كُتب عليها: “عديت على مجمع مدارس وطلبت كشف بالطلبة اللي مش قادرة تدفع المصاريف، ومعايا كشف 100 طالب، يا كل غاوي خير، عايزين نسدد المصاريف، من لها؟”.
وعلقت داليا على الصورة قائلة: “أنا عارفة المسئولة عن الموضوع ده شخصيًا، اسمها سعاد حسني، وده رقمها، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، 01206755110”.
يُذكر أن داليا مصطفى شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “قمر هادي”، بطولة هاني سلامة، يسرا اللوزى، مريم حسن، محسن محيى الدين، نورهان، هادى الجيار، حمزة العيلى، هاجر عفيفى، أية سماحة، أشرف زكى، إنعام سالوسة، مؤمن نور، هايدى رفعت، كريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.