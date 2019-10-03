تراند اليوم : من لها؟؟ .. داليا مصطفي تدعو لدعم مبادرة دفع مصاريف الطلبة الغير قادرين

نشرت داليا مصطفى عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة كُتب عليها: “عديت على مجمع مدارس وطلبت كشف ‏بالطلبة اللي مش قادرة تدفع المصاريف، ومعايا كشف 100 طالب، يا كل غاوي خير، عايزين نسدد المصاريف، من لها؟”.‏

وعلقت داليا على الصورة قائلة: “أنا عارفة المسئولة عن الموضوع ده شخصيًا، اسمها سعاد حسني، وده رقمها، ربنا يجعله في ‏ميزان حسناتكم، 01206755110”.‏

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يُذكر أن داليا مصطفى شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “قمر هادي”، بطولة هاني سلامة، يسرا اللوزى، مريم ‏حسن، محسن محيى الدين، نورهان، هادى الجيار، حمزة العيلى، هاجر عفيفى، أية سماحة، أشرف زكى، إنعام ‏سالوسة، مؤمن نور، هايدى رفعت، كريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد ‏العزيز‎.‎