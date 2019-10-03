دنيا بطمة بصور جديدة من حمام السباحة

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 01:57 صباحاً - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة صور جديدة لها ولزوجها محمد الترك وابنتهما “غزل”، وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت دنيا بطمة في الصور وهي تقبل ابنتها داخل “حمام السباحة”، وعلقت: “مساء النور ويومي الجميل كان يوم سباحة مع حبايبي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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