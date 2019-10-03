شاهد.. احمد الفيشاوي يقبل زوجته: “الصلاة على النبي”!

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 01:57 صباحاً - يعود الفنان المصري أحمد الفيشاوي لنشر الفيديوهات المثيرة له والتي تجمعه مع زوجته ندى الكامل.

وهذه المرة نشر أحمد الفيشاوي مقطع فيديو، عبر حسابه على انستغرام، ظهر فيه مع زوجته في مشد رومانسي حيث تبادلا العبارات الرومانسية باللغة الإنجليزية، وبعدها قام الفيشاوي بتقبيلها قائلا: “الصلاة على النبي”.

كان أحمد الفيشاوي قد غادر مهرجان الجونة قبل نهايته، الأمر الذي أوجد بعض الشائعات عن خلافات نشبت بين الفيشاوي ‏وزوجته، ولكنه نفى ذلك وأكد على مغادرته الجونة لاستكمال تصوير دوره في فيلم “عقد الخواجة”.‏