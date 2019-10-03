تعرف إلى وجهة كارول سماحة المقبلة!

متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا في أحد أعرق مسارح كندا، The Living Arts Center Theater بمدينة تورونتو وذلك في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

وستقدّم كارول خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني بمشاركة الأوركسترا الكندية العربية.

ويأتي حفل كارول سماحة في هذا الصرح العريق ضمن جولة غنائية لها في كندا ستكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة حاليًا نجاح فيلمها الجديد “بالصدفة” بعد طرحه بالسينمات في لبنان، وترافق عرضه مع إطلاق أغنية “بتآمن بالصدفة” من كلمات وألحان مروان خوري، والتي تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت منذ فترة أغنية جديدة تحمل اسم “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.