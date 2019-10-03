والد بيونسيه مصاب بسرطان الثدي!

متابعة بتجـــــــــرد: كشف ماثيو نولز، والد النجمة الأميركية بيونسيه، الذي يبلغ 67 عاماً، أنه مصاب بسرطان الثدي، مؤكّداً أنه سيتحدّث عن حالته وسيشرح عنها في لقاء صحافي سيجريه في برنامج Good Morning America، وفقاً لما ذكره موقع “مترو” البريطاني.

والجدير بالذكر أن إصابة والد بيونسيه تعتبر نادرة جداً لأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في فئة الذكور نادرة جدّا، لأنّ الرجال لديهم أنسجة ثدي أقل مقارنةً مع النساء.

لكن هذه الإصابة يمكن أن تظهر عند الرجال الذين تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً، بالاستناد إلى منظمة الخدمات الصحيّة في المملكة المتّحدة (NHS).