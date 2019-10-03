بعد تعرضها لهجوم لاذع.. حلا شيحة تخرج عن صمتها وترد على منتقديها

متابعة بتجــــــــــــرد: خرجت الفنانة المصرية حلا شيحة عن صمتها، وردت على الانتقادت التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة.

وكانت شيحة قد تعرضت لحملة هجوم من قبل جمهورها، منذ أن خلعت الحجاب، وإعلانها العودة من جديد للتمثيل.

وقالت الفنانة المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”: “أنا سعيدة كوني امرأة مستقلة وأم لأجمل أربع أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة”.

وتابعت: “الماضي انتهى واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب، كوني أنت، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة أن تكوني، فأنتي امرأة كوني فخورة قوية”.

يشار إلى أن حلا شيحة كانت قد ظهرت بالمايوه البكيني في صورة برفقة الفنانة دينا الشربيني والسيناريست تامر حبيب وعدد من الأصدقاء، ومع تداول الصورة على نطاق واسع أبدى البعض انزعاجه من ظهورها على هذا النحو، رغم أنها صرحت بنفسها أن تطل بالملابس التي عادة ما ترتديها في حياتها العادية.