أنجلينا جولي تتحدّث عن معاناتها وتكشف حقائق صادمة عن حياتها

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي في مقابلة تلفزيونية عن معاناة تعمدت إخفائها عن جمهورها منذ سنوات.

وصرحت أنجلينا جولي في مقابلة تلفزيونية في برنامج تلفزيوني، أنه لطالما كانت هناك أوقات في حياتها أخفتها بعيدا عن جمهورها، حيث فقدت الإحساس بالحرية والأمان بالإضافة إلى الأذى الذي كان يطاردها.

وقالت “شعرت بالضآلة والانزواء، واستغرق الأمر الكثير من الوقت لكي أستعيد ثقتي بنفسي”. وأضافت أن السنوات القليلة الماضية لم تكن سهلة ولم تشعر بالقوة الكافية.

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ولم تحدّد صاحبة الـ44 عاما الفترة التي تتكلم عنها، فيما تكهن الكثيرون بأنها فترة طلاقها من زوجها السابق براد بيت، وكذلك معركة الحضانة التي لحقت بالانفصال.

وكانت أنجلينا قد رفعت دعوى للطلاق من براد بيت في سبتمبر/أيلول 2016، بعد عامين من الزواج وحوالي 12 عاما من بداية علاقتهما، وكان لديهما آنذاك ستة أطفال.

وتداولت وسائل الإعلام أن الزوجين السابقين توصلا إلى اتفاق بشأن الحضانة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.