15 فيلما تتنافس على جوائز "المتوسطي للسينما والهجرة" بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الخميس 2019/10/3 01:36 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2019/10/3 01:36 ص بتوقيت أبوظبي المهرجان المتوسطي للسينما والهجرة - أرشيفية

اختار المهرجان المتوسطي للسينما والهجرة الذي يقام سنوياً في مدينة وجدة المغربية "السينما في خدمة الشعوب" شعاراً لدورته المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني. ويقام المهرجان خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني بمشاركة 15 فيلماً من المغرب والجزائر ومصر ولبنان وتركيا وفرنسا وإيطاليا. Advertisements وتتوزع الأفلام المشاركة على مسابقتين إحداهما للأفلام الطويلة وتشمل 6 أفلام والأخرى للأفلام القصيرة وتشمل 9 أفلام. وينافس المغرب في مسابقة الأفلام الطويلة بالفيلم الوثائقي "أنعاق" من إخراج قاسم أشهبون ومحمد بوزية. ويشمل برنامج المهرجان إقامة ندوة فكرية بعنوان "الهجرة وتحديات الاندماج في ظل العولمة" وكذلك 3 ورش متخصصة في المكياج والخدع السينمائية وكتابة السيناريو.

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