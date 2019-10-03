شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جدول عروض مسلسلات وأفلام شبكة Amazon لشهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أكتوبر، الشهر الأكثر رعبا في السنة، بسبب تقلبات الجو، والهالوين، ولذلك قامت شبكة أمازون بتحديث قائمة عروض الأفلام والتليفزيون الخاصة بها وفقًا لذلك. سيتاح عرض فيلم "The Babadook"، وهو الفيلم الأسترالي المستقل، في 14 أكتوبر. يحدد عرضهم لاحقا خلال الشهر: Jestination Unknown، الموسم الأول One Mic Stand، الموسم الأول 1 أكتوبر : A.I. Artificial Intelligence Astro Boy Glorifying the American Girl Hoosiers Patriot Games The Accused The Great Gabbo 2 أكتوبر: الموسم الثالث من S.W.A.T.، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS الموسم الثالث من SEAL Team، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS الموسم الـ 39 من Survivor، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS 3 أكتوبر: High Life 4 أكتوبر الموسم الشالث من Goliath 6 أكتوبر الموسم الـ 52 من Minutes 60، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS الموسم السادس من Madam Secretary ، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS الموسم 11 من NCIS: Los Angeles، الذى يعرض بالتظامن مع شبكة CBS Advertisements 11 أكتوبر الموسم الأول من Costume Quest 14 أكتوبر Babadook، الذى يعض بالتزامن مع شبكة شوتايم 18 أكتوبر Kill Chain الموسم الأول من Modern Love 20 أكتوبر العرض الأول لـ Watchmen الذى يعرض بالتزامن مع شبكة HBO 25 أكتوبر If You Give a Mouse a Cookie: Halloween Special Just Add Magic: New Protectors 26 أكتوبر Killing Zoe 27 أكتوبر العرض الأول للموسم السادس من Silicon Valley الذى يعرض بالتزامن مع شبكة HBO 28 أكتوبر Nobody’s Fool الموسم الثالث من Unforgotten 30 أكتوبر In Search of Greatness

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