شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جدول عروض مسلسلات وأفلام شبكة Amazon لشهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أكتوبر، الشهر الأكثر رعبا في السنة، بسبب تقلبات الجو، والهالوين، ولذلك قامت شبكة أمازون بتحديث قائمة عروض الأفلام والتليفزيون الخاصة بها وفقًا لذلك. سيتاح عرض فيلم "The Babadook"، وهو الفيلم الأسترالي المستقل، في 14 أكتوبر.
يحدد عرضهم لاحقا خلال الشهر:
Jestination Unknown، الموسم الأول
One Mic Stand، الموسم الأول
1 أكتوبر :
A.I. Artificial Intelligence
Astro Boy
Glorifying the American Girl
Hoosiers
Patriot Games
The Accused
The Great Gabbo
2 أكتوبر:
الموسم الثالث من S.W.A.T.، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS
الموسم الثالث من SEAL Team، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS
الموسم الـ 39 من Survivor، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS
3 أكتوبر:
High Life
4 أكتوبر
الموسم الشالث من Goliath
6 أكتوبر
الموسم الـ 52 من Minutes 60، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS
الموسم السادس من Madam Secretary ، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS
الموسم 11 من NCIS: Los Angeles، الذى يعرض بالتظامن مع شبكة CBS
11 أكتوبر
الموسم الأول من Costume Quest
14 أكتوبر
Babadook، الذى يعض بالتزامن مع شبكة شوتايم
18 أكتوبر
Kill Chain
الموسم الأول من Modern Love
20 أكتوبر
العرض الأول لـ Watchmen الذى يعرض بالتزامن مع شبكة HBO
25 أكتوبر
If You Give a Mouse a Cookie: Halloween Special
Just Add Magic: New Protectors
26 أكتوبر
Killing Zoe
27 أكتوبر
العرض الأول للموسم السادس من Silicon Valley الذى يعرض بالتزامن مع شبكة HBO
28 أكتوبر
Nobody’s Fool
الموسم الثالث من Unforgotten
30 أكتوبر
In Search of Greatness
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