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اعرف جدول عروض مسلسلات وأفلام شبكة Amazon لشهر أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أكتوبر، الشهر الأكثر رعبا في السنة، بسبب تقلبات الجو، والهالوين، ولذلك قامت شبكة أمازون بتحديث قائمة عروض الأفلام والتليفزيون الخاصة بها وفقًا لذلك. سيتاح عرض فيلم "The Babadook"، وهو الفيلم الأسترالي المستقل، في 14 أكتوبر.

يحدد عرضهم لاحقا خلال الشهر:

Jestination Unknown، الموسم الأول

One Mic Stand، الموسم الأول

 

1 أكتوبر :

A.I. Artificial Intelligence

Astro Boy

Glorifying the American Girl

Hoosiers

Patriot Games

The Accused

The Great Gabbo

 

2 أكتوبر:

الموسم الثالث من  S.W.A.T.، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS

الموسم الثالث من SEAL Team، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS

الموسم الـ 39 من Survivor، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS

 

3 أكتوبر:

High Life

 

4 أكتوبر

الموسم الشالث من  Goliath

 

6 أكتوبر

الموسم الـ 52 من Minutes  60، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS

الموسم السادس من Madam Secretary ، الذى يعرض بالتزامن مع شبكة CBS

الموسم 11 من NCIS: Los Angeles، الذى يعرض بالتظامن مع شبكة CBS

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11 أكتوبر

الموسم الأول من Costume Quest

 

14 أكتوبر

Babadook، الذى يعض بالتزامن مع شبكة شوتايم

 

18 أكتوبر

Kill Chain

الموسم الأول من Modern Love

 

20 أكتوبر

العرض الأول لـ Watchmen الذى يعرض بالتزامن مع شبكة  HBO

 

25 أكتوبر

If You Give a Mouse a Cookie: Halloween Special

Just Add Magic: New Protectors

 

26 أكتوبر

Killing Zoe

27 أكتوبر

العرض الأول للموسم السادس من Silicon Valley الذى يعرض بالتزامن مع شبكة HBO

 

28 أكتوبر

Nobody’s Fool

الموسم الثالث من Unforgotten

 

30 أكتوبر

In Search of Greatness

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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