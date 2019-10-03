نجمة Game of Thrones تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان لندن السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة العالمية جويندولين كريستى، نجمة مسلسل Game of Thrones على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان لندن السينمائى الذى يقام حاليا فى مدينة لندن بانجلترا وينتهى يوم 13 أكتوبر الجارى. ومن المقرر ان يعرض مهرجان لندن الفيلم الجديد 'The Irishman' بطولة النجم العالمى روبرت دى نيرو والذى يعد التعاون التاسع مع المخرج مارتن سكورسيزى فى ختام المهرجان.

الممثلة العالمية جويندولين كريستى

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