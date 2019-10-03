شكرا لقرائتكم خبر عن رباب ممتاز راقصة شمعدان فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاربت الفنانة رباب ممتاز على الانتهاء من تصوير دورها فى مسلسل "حواديت الشانزلزيه" مع المخرج مرقس عادل، حيث يتبقى لها أسبوعين على أقصى تقدير وتودع العمل المنتظر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتجسد ضمن أحداثه شخصية "سونة العالمة" وهى راقصة شمعدان بأحد الملاهى الليلية خلال فترة الأربعينات والخمسينات.



رباب ممتاز

مسلسل " حواديت الشانزليزيه " بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى مشوق خلال فترة الاربعينات والخميسينات.

وكان آخر أعمال رباب ممتاز مسلسل "بيت السلايف" الذى تم عرضه العام الماضى وشارك فى بطولتة بوسى، عبير صبرى، منة فضالى، حازم سمير، جيهان خليل، أشرف مصيلحى، طارق صبرى، أحمد صلاح حسنى، سمر جابر، رباب ممتاز، ياسمين على، شيرين أبو العز، نيفان صابر، خلود سرحان، ومن تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

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رباب ممتاز