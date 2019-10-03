أسما شريف منير تستعد للسفر وسيلفي هنا الزاهد.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة"سيلفي" لها من جزر المالديف.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء استعدادها للسفر.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها من داخل سيارتها.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أزرق أنيق.

سميرة سعيد

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

سالي عبدالسلام

نشرت المذيعة سالي عبدالسلام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بإطلالة جريئة.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من حفل افتتاح مركز تجميل تمتلكه صديقتها.