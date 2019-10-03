منظمو الجونة السينمائي: "أصبحنا المهرجان الأكثر جذبا.. وإذا انتهى شغفنا سنفشل"

محمد اسماعيل - القاهرة - أدارة الندوة: قسم الفن.. حررها: ضياء مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

تحدث عمرو منسى، الرئيس التنفيذي للجونة السينمائي، وإنتشال التميمي، مدير المهرجان، وبشرى، رئيس عمليات المهرجان، عن ما أحدثه مهرجان الجونة السينمائي، خلال ندوتهم بموقع "الخليج 365".

وقال منسى إن نجاح المهرجان في الدورة الأولى كان مفاجأة، مضيفا: "قبل الدورة الأولى، تساءلنا إيه الجديد اللي ممكن هيقدمه مهرجان الجونة، مش بس في السينما، في كل حاجة".

وأضاف: "المهرجان دسم مش بس أفلام وريد كاربت، لكن في أغاني وورش العمل، والسنة دي معرض إحسان عبدالقدوس، خلقنا حاجات جديدة، عملت حالة، لو مفيش شغف واتحولنا لموظفين مش هننجح".

وتابع: "بنحاول نعمل توازن بين حفل الافتتاح والختام، والفعاليات اللي في النص، بدأنا نخلي حاجات في الختام، فالناس تيجي الختام، نجوم عالميين في الختام، حفل عمرو دياب قبل الختام بأيام".

أما بشرى فقالت الجونة يحاول إعادة الريادة لمصر وجعلها أولوية، بعدما تراجعت بسبب الأوضاع الأخيرة، تجربة فيها غنى.

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وأضافت: "في الدورة الثالثة اضطررنا نقل عرض الأفلام القصيرة لقاعات كبيرة بسبب الإقبال، وده تحدي كبير، وهناك سيل الأفكار يقدم لنا".

ولفتت إلى أن النجوم يحضرون الندوات الثقافية التي تهدف نقل خبرات وثقافات، وليس حتى الاهتمام بعروض الأفلام فقط.

من جانبه، قال إنتشال التميمي إنه على مدى السنين الماضية كان التصور أن الشيء الجيد والحديث يكون في الخليج أو أوروبا أو أمريكا، بسبب أوضاعهم الاقتصادية المرفهة، لم يكن يتوقع أحد حدوث ذلك في مصر.

وأضاف، أنه بعد أن كانت العروض الأولى في مهرجاني دبي وأبو ظبي، تعود الريادة لمصر الآن، من خلال مهرجاني القاهرة والجونة، ليقودان السينما العربية.

وتابع: "ما حققه المهرجان في الدورة الأولى من نجاح طاغي فاجئنا، في ناس في الدورة الأولى كانوا جايين يشوفوا الفضحية، أو حاسين احتمالية وجود نجاح محدود بسبب الدعم المالي".

واستطرد: "8500 شخص حضروا في الدورة الأولى عروض الأفلام، وأصبح العدد 29 ألفا، ولم تخرج أرقام رسمية في الدورة الثالثة لكنها بزيادة 20% تقريبا".

واختتم: "أثر المهرجان على حركة المهرجانات العربية إيجابيا، بعد أن كان هناك تخوف من تأثيره على مهرجان الجونة، بعد 3 سنوات أصبح المهرجان الأكثر جذبا للأفلام والضيوف".