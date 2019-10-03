بعد قصة حب عامين.. انفصال كايلي جينر وترافيس سكوت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
في خبر صادم لجمهورها، أعلنت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كايلي جينر انفصالها عن شريكها مغني الراب ترافيس سكوت بعد علاقة استمرت نحو عامين.
ووفقا لموقع "تي إم زد"، الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير فقد قرر الاثنان، إنهاء علاقتهما خلال الوقت الحالي، بعد فشل محاولات الإصلاح بينهما،
وارتبطت كايلي البالغة من العمر 22 عاما، بمغني الراب ترافيس سكوت في عام 2017، وأنجبا طفلتهما ستورمي، التي لم تتم عامها الثاني بعد، وكانت آخر مرة شوهد فيها الاثنان معاً كان في 27 أغسطس الماضي أثناء العرض الأول لفيلم وثائقي عن حياة سكوت.
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