محمد اسماعيل - القاهرة - أدار الندوة: قسم الفن.. حررها: ضياء مصطفى:
تصوير- علاء أحمد:
قال إنتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، إن ضيوف مهرجان الجونة في الدورة الثالثة، حضروا عروض الأفلام بشكل مكثف، وهو ما ظهر واضحا في التفاعل مع إعلان الجوائز.
وأضاف التميمي، خلال ندوة "الخليج 365" أن الأفلام التي يعرضها مهرجان الجونة جديدة.
وتابع: "الأفلام خطفت أنظار معظم حضور هذه الدورة لأن 70% منها جديد على النقاد المصريين، و50% على النقاد الأجانب، و30% لأي خبير دولي.
من جانبها، قالت بشرى، رئيس غرفة العمليات بالمهرجان، إن المهرجان أعاد الثقة للحياة المهرجانية، لإمكانية وجود مهرجان يجمع بين الفن والثقاقة والترويج السياحي والبهجة، مشيرة إلى أنها مؤمنة بنظرية ضرورة دمج الثقاقة والسياحة والرياضة، لأنها تعني وضعك الدولي وصورتك أمام الآخر.
وأضافت: "وهناك البعد الآخر، الناس مستنية الاحتفالية والأغنية كل سنة، وفقرات حفلات الختام والافتتاح، وتستقطب أفضل الأفلام في العالم، حالة ثقافية سياحية".
وتابعت: "كما أن المهرجان يتيح للجمهور والنقاد والصحفيين مشاهدة الأفلام التي لم يتمكنوا من مشاهدتها في المهرجانات العالمية، كما يتيح الجديد للنقاد والصحفيين".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمو الجونة السينمائي: "المهرجان أعاد الثقة.. ولهذا السبب خطفت أفلامه أنظار الحضور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.