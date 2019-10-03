بعد أن استجاب لدعوته.. تعرف على تفاصيل لقاء توم كروز برئيس أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

استقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الممثل الأمريكي، توم كروز أمس الثلاثاء، بالعاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد دعوة شخصية منه.

ووفقا للمكتب الصحفي للرئيس الأوكراني فقد أبلغ كروز زيلينسكي بأنه مهتم بأوكرانيا كبلد لتصوير أحدث أعماله السينمائية.

ونشرت مجلة التايم العالمية فيديو لاستقبال الرئيس الأوكراني لكروز والذي غلب عليه الحفاوة الشديدة، وداعب الرئيس الأوكراني كروز خلال اللقاء قائلا: "أنت جيد المظهر كما هو الحال في كل أفلامك"، ولفت الرئيس الأوكراني خلال اللقاء نظر توم كروز، إلى القانون الأوكراني الجديد الذي يقدم الدعم لصانعي الأفلام الأجانب في محاولة لجذب الاستثمار السياحي في البلاد، وتسهيل فرص التصوير.

وفسرت الصحف الأجنبية اللقاء بأنه محاولة من الرئيس الأوكراني الجديد لدعم السياحة الأوكرانية عبر بوابة السينما بتصوير أجزاء من الأفلام الهامة في بلاده، وأنه ربما عرض على كروز تصوير جزء جديد من فيلمه "Mission: Impossible".

فيديو من التايم



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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم الهوليودي الوسيم توم كروز رفقة أندريه يرماك مستشار الرئيس الأوكراني، في مترو "زولوتي فوروتا" في العاصمة كييف.

وسبق لزيلينسكي أن التقى بعدد من النجوم منهم أشتن كوتشر وميلا كونيس وروبن رايت خلال منتدى في كييف.

ولد زيلينسكي عام 1978 في مدينة "كريفيي ريه" الأوكرانية، وينتمي إلى عائلة من الصناعيين الأثرياء من أصول يهودية، ورغم دراسته للحقوق، إلا انه فضل عالم الفن بعد فوزه في مسابقة كوميدية تليفزيونية، وفي عام 2000، أسس شركة إنتاج خاصة به، والتي تقدر اليوم بعدة ملايين يورو، كما مول العديد من العروض التلفزيونية. وقد بدأت شهرته عند الأوكرانيين عبر خشبة المسرح والأفلام التليفزيونية.

ونال شهرته الواسعة، بعد لعبه دور رئيس البلاد في السلسلة التليفزيونية "خادم الشعب". عبر تجسيده دور استاذ نزيه للتاريخ، يصير بالصدفة رئيسا للدولة، وهو العمل الذي أثر أكثر في الشعب الأوكراني وبنى عليه آمال التغيير.

توم في المترو