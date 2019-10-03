الجمعة..حفل موسيقي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر علي مسرح أوبرا ملك

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، إحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى إنتصار السادس من أكتوبر، علي خشبة مسرح اوبرا ملك برمسيس، وذلك يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

يشار إلي ان الحفل يقام تحت

رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال، ويتضمن برنامجه عرض فيلم تسجيلي يستعرض ملحمة أكتوبر المجيدة، يعقبه لقاء مفتوح مع الكاتب الصحفي محمد نبيل يتناول خلاله أبرز تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة.كما يتم تكريم 19 بطل مقاتل شاركوا في الإنتصار العظيم، ويختتم الحفل بفقرة موسيقية متميزة لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والتي تقدم خلالها مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية التي تغنى بها رواد الغناء المصري، احتفاءً بانتصارات ومكتسبات حرب أكتوبر والتي دوما تشكل علامة مضيئة في التاريخ الثقافي المصري.