تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز بمركز التحرير الثقافي

تقام الدورة الحادية عشر من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019، وذلك بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتقام هذة الدورة تحت رعاية إدارة الجامعة الأمريكية ومركز التحرير الثقافي وقسم الفنون بكلية الدراسات الإنسانية والإجتماعية، بمشاركة فرق من 8 دول عالمية، بالإضافة إلى مصر، وبحضور أكثر من 80 فنان.

ويشارك في هذه الدورة فنانين من مصر، و هولندا، و سويسرا، و المجر، و البرتغال، و النمسا، و لكسمبورج، و إيطاليا.

ويستضيف المهرجان لأول مرة الفنان الأردني الشاب عزيز مرقه، وذلك في

ثاني أيام المهرجان، والفنانة يسرا الهواري التي تغني مع فرقتها في حفل ختام المهرجان، كما يشارك باند "وسط البلد" في افتتاح المهرجان يوم الخميس 10 أكتوبر.

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ويقام أيضاً على هامش المهرجان عدد من الفعاليات مثل ورش العمل وحلقات العزف المشترك وعروض لأفلام وثائقية وبرامج موسيقية للأطفال، بالإضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية التي توثق 10 سنوات من عمر المهرجان منذ إنشاءه عام 2009 إلى 2019.

من أبرز المشاركين هذا العام الفريق الهولندي آرت

فارك، الذي يقدم عرضًا مشتركًا يوم الافتتاح مع باند درمز يونايتد، وعازف البيانو البرتغالي المعروف ماريو لاجينيا، الذي يقدم عرضًا مع فرقته الثلاثية ثاني أيام المهرجان يوم الجمعة 11 أكتوبر على مسرح قاعة إيوارت التذكارية.

وتتميز دورة هذا العام بمبادرة المهرجان لتقديم عدد من فرق الجاز المصرية الجديدة مثل مجموعة سيركل أوف فور بمشاركة مغنية الجاز المصرية الصاعدة آمنه العبد، وباند مشروع الجيبسي جاز، والفنان شريف مصطفى بالإضافة إلى فرقة جرووف إنسيمبل المكونة من مجموعة من طلبة الجامعة الأمريكية.

ويقدم المهرجان في هذا العام عروضه على نطاق أوسع من خلال العروض الإضافية التي ينظمها المهرجان بالتعاون مع بعض مساحات العرض الثقافي حول القاهرة مثل كايرو جاز كلوب، رووم، درب 1718، أن دبليو تي المعادي.