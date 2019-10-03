كريم عبد الخالق يوجه رسالة لفريق عمل "قيد عائلي" بعد ردود أفعال المشاهدين

وجه الفنان كريم عبد الخالق رسالة لفريق عمل "قيد عائلي"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعرب كريم عن سعاداته بردود الأفعال قائلًا: "ازم أتكلم وأقول اني مبسوط جدا من ردود الأفعال اللي جاتلي علي مسلسل قيد عائلي الحمد لله والشكر لله وان الواحد كان حاسب حاجات تانيه خالص بس الحمد لله ترتيب ربنا اكبر وأعظم من اي حاجه بيتخيلها الواحد وطبعا لازم اشكر كل من

وده لازم وواجب عليا عشان الناس ديه انا فعلا بحبهم من قلبي وهما السبب بعد ربنا في اي نجاح الواحد بيحققه الحمد لله..شركه فنون مصر مستر ريمون مقار وأستاذ محمد محمود عبد العزيز علي الثقه الكبيرة اللي وثقوها فيا واني طلعت قد المسؤليه ومخذلتهمش الحمد لله ودايما".

وكانت ردود الأفعال إشادتت بدور كريم في المسلسل، متنبئين له بمستقبل

كبير.

Advertisements

ويعد مسلسل "قيد عائلي" واحدًا من أهم الأعمال الدرامية في تاريخ مصر، محققًا نسبة مشاهدة عالية منذ بدء عرضه على إحدى القنوات الفضائية.

ومسلسل "قيد عائلي" من تأليف محمد رجاء، و ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز، سيمون، دنيا، أميرة هاني، رامي وحيد، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، ريم البارودي، هشام المليجي، عمر الشناوي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، محمد عز، محمود فارس، أحمد التهامي، ياسمين نيازي، منة فضالي.