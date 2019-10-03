إيقاف "قنوات بانوراما" لمدة 6 أشهر .. وهذا هو السبب

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف ترخيص مزاولة نشاط البث الفضائي لشبكة قنوات بانوراما الفضائية المملوكة لشركة بانوراما للإنتاج الإعلامي لمدة ستة أشهر. جاء القرار بناء على توصية لجنة الشكاوي بالمجلس بإتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحايل هذه القنوات بالتلاعب في نقل البث عبر الترددات المخصصة لها عبر قمرين صناعيين وقيامها بالقرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين. عبر الترددات المخصصة لها عبر قمرين صناعيين وقيامها بالقرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين. Advertisements وعرض هذة المواد عبر ترددات خاصة بها بقمر صناعي خارج الجمهورية ودمجها مع الترددات الخاصة بها على القمر الصناعي نايل سات مع قيامها بتغيير شكل شعارها باستمرار للتحايل بأن هذة القنوات ليست هي القنوات المقرصنة، ومخالفة المعايير والأكواد. نايل سات مع قيامها بتغيير شكل شعارها باستمرار للتحايل بأن هذة القنوات ليست هي القنوات المقرصنة، ومخالفة المعايير والأكواد. وهو ما اعتبره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخالفة جسيمة أعمالًا لنص المادة السادسة من لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لإحكام القانون 180 لسنة 2018 بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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