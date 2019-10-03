صور.. درة تكشف عن شخصيتها في يوم وليلة

كشفت الفنانة درة عن شخصيتها في فيلم "يوم وليلة"، حيث نشرت الكواليس بالإضافة إلى البوسترات الرسمية، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلقت درة على البوسترات الرسمية للفيلم قائلة: "ميرڤت قريباً في فيلم في يوم وليلة.. يوم مصري سابقًا".

وفيلم "يوم وليلة" من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وبطولة كل من خالد النبوي، درة، أحمد

الفيشاوي، خالد سرحان، حنان مطاوع، سامي مغاوري، محمد عادل، حمزة العيلي، شادي أسعد، أوتكا.

وتدور أحداث الفيلم من خلال يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب ،وذلك على مدار ٢٤ ساعة.

ويتم سرد أحداث العمل والتي تتضمن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري في حياته اليومية

في شتى المجالات العملية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على السطح فى المجتمع مع وضع حلول لها في نهاية الفيلم.

ومن ناحية آخرى تستعد الفنانة درة لبدأ عرض مسلسها "بلا دليل"، وهو بطولة كل من خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفى، هاجر الشرنوبى، ومن تأليف إنجى علاء، وإخراج منال الصيفي.

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