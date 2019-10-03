خاص-هشام صادق :هذه حقيقة تشابه "عربية أنا" لسمية الخشاب و"عربي أنا" لـ يوري مرقديخاص- "الفن" يكشف...

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلانه تحضير أغنية للفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ بعنوان ​عربية أنا​ وتشابه عنوانها مع عنوان أغنية الفنان ​يوري مرقدي​ ​عربي أنا​ ، كان لنا من موقع الخليج 365 اتصال مع الشاعر المصري ​هشام صادق​ لاستيضاح الأمر فصرح لنا صادق قائلاً :بالفعل أنا استوحيت عنوان الأغنية من أغنية يوري واعتبرت أنه طالما هناك أغنية اسمها عربي أنا فلماذا لا تكون هناك أغنية لفنانة اسمها عربية أنا أيضاً" لافتاً إلى أنها تتناول موضوع المرأة العربية بشكل عام وقوتها ومواقفها.

إشارة إلى أن أغنية عربية أنا، من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع توزيع ​شريف الشاعري​ وتقول بعض كلماتها :"عربية أنا شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب".