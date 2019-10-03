ميرنا وليد - بيروت - انتشر بين فانز الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ وبعض النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعاً من أغنية لنوال إعتقد البعض أنها جديدة لها، وعلّق أحدهم:" هيدي الغنية اتسربت لنوال الزغبي ما نزلتا .. اسما بدك تسأل عليي .. صراحة كتير حبيت اللحن و التوزيع فيوا شي كتير حلو".

لكن موقع "الفن" علم أن الأغنية كانت قد وضعت نوال الزغبي صوتها عليها مبدئياً منذ سنتين، إلا أنها لم تصدرها كونها لم تقتنع بها بشكل تام، إلا أن الناس تداولتها بكثرة معتقدين أنها أغنية جديدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- "الفن" يكشف أغنية نوال الزغبي التي لم تقتنع بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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