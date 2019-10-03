ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري أبو لتقديم اول اغنية لبنانية في مسيرته الفنية قريبا مؤكدا في حديث خاص انه سيتعاون بها مع الشاعر ​نزار فرنسيس​ والاغنية من الحان وتوزيع ​ميشال فاضل​. وعلق أبو على هذه الخطوة قائلا: "الاغنية لبنانية وتحاكي بلونها كل العالم العربي، من المعروف حبي للبنان والشعب اللبناني وبعد ان صورت اغنية عيش يا قلبي في لبنان سأصدر اغنية لبنانية معبرا عن محبتي لهم".

واستطاعت "عيش يا قلبي" اجتياز المليون مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها بيومين فقط ونالت استحسان المتابعين، وتصدرت الأغنية قائمة الأكثر مشاهدة في مصر ولبنان ووصلت اليوم لاكثر من 3 ملايين مشاهدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- الفنان أبو يغني باللبناني لأول مرة.. لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.