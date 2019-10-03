ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أنه تم إختيار الفنانة اللبنانية ​عبير نعمة​ للمشاركة ب​مهرجان الحضن العربي​، إحتفاءً بوجود الوفود العربية المشاركة بالمنتدى الوزاري الثالث للتنمية الحضرية والاسكان، وستكون نعمة بين الفنانين الذين سيشاركون فنياً، وستقدم وقفة غنائية وقد غادرت ​بيروت​ متجهة الى دبي، التي وصلتها.

وتعود نعمة الى بيروت بعد مشاركتها في هذا الحدث، للبدء في التحضيرات النهائية لألبومها الجديد المنتظر، وذلك بحسب ما علمنا أيضاً.

يُذكر أن نعمة كانت قد أحيت حفلاً في ختام الفعاليات الفنية، المرافقة لمعرض دمشق الدولي الواحد والستين، وذلك على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون، إمتد لأكثر من ساعتين برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة ميساك باغبودريان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- عبير نعمة تتجه لدبي للمشاركة بهذا الحدث الضخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.