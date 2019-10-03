كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي: "الجمهور الحقيقي في الشارع مش على السوشيل" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرف الفنان أحمد فهمي، عن رفضه القاطع لكلمة أفضل ممثل معللًا أن الفن أذواق ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع قائلًا: "أنا برفض كلمة الأفضل زي الكورة، مثلا هداف الدوري السنة دي مش زي السنة الماضية لكن دايما الذوق بيتغير مفيش حاجة اسمها رقم واحد انت ممكن رقم واحد واتنين المهم تكون عامل حاجة حلوة".

وأضاف "فهمي"، خلال لقائه مع "الخليج 365 الفني"، عن حب الأصدقاء النجاح لبعضهم في الوسط الفني قائَلا: "بص لزمايلك نظرة تنافس مش نظرة حقد لأن لو حد عداك السنة دي هتعديه السنة الجاية هيعديك اللي بعدها لذلك انا مبحبش كلمة الأفضل في الفن أو في الرياضة".

وعبر "فهمي" عن شعوره لكل جائزة بيختلف من الأخرى معلقًا على جائزة هذا العام قائلَا: "الموسم الماضي كان صعب جدًا في التصوير".

وفي سياق مختلف عبر "فهمي" عن وهم بعض الزملاء بالقدرة على خدع الجمهور قائلأَ: "في ناس وزملاء موهمين أن الجمهور ممكن تكسبه ببعض الكلمات زي " "بيكم" و"عليكم".



وأردف"فهمي" قائلأ: "أن الجمهو ذكي جدًا بس الجمهور اللي ليه قوة فعلا اللي بينزل الشارع والسينما واللي بيتفرج على الحلقة للآخر ده مبيفرقش معاهم كومنت على صورة". وأردف"فهمي" قائلأ: "أن الجمهو ذكي جدًا بس الجمهور اللي ليه قوة فعلا اللي بينزل الشارع والسينما واللي بيتفرج على الحلقة للآخر ده مبيفرقش معاهم كومنت على صورة". وعبر" فهمي" عن عجزه عن الشكر للمشاهدينه ومتابعينه قائًلا: "أحب اقولهم متشكر جدًا أنكم قدرته مجهودي ومجهود زمايلي لأن المنافسة كانت شرسة في التصويت بيني وبين كل اللي كانوا بينافسوا".