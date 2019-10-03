كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي: "الجمهور الحقيقي في الشارع مش على السوشيل" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "فهمي"، خلال لقائه مع "الخليج 365 الفني"، عن حب الأصدقاء النجاح لبعضهم في الوسط الفني قائَلا: "بص لزمايلك نظرة تنافس مش نظرة حقد لأن لو حد عداك السنة دي هتعديه السنة الجاية هيعديك اللي بعدها لذلك انا مبحبش كلمة الأفضل في الفن أو في الرياضة".
وعبر "فهمي" عن شعوره لكل جائزة بيختلف من الأخرى معلقًا على جائزة هذا العام قائلَا: "الموسم الماضي كان صعب جدًا في التصوير".
وفي سياق مختلف عبر "فهمي" عن وهم بعض الزملاء بالقدرة على خدع الجمهور قائلأَ: "في ناس وزملاء موهمين أن الجمهور ممكن تكسبه ببعض الكلمات زي " "بيكم" و"عليكم".
وأردف"فهمي" قائلأ: "أن الجمهو ذكي جدًا بس الجمهور اللي ليه قوة فعلا اللي بينزل الشارع والسينما واللي بيتفرج على الحلقة للآخر ده مبيفرقش معاهم كومنت على صورة".
وعبر" فهمي" عن عجزه عن الشكر للمشاهدينه ومتابعينه قائًلا: "أحب اقولهم متشكر جدًا أنكم قدرته مجهودي ومجهود زمايلي لأن المنافسة كانت شرسة في التصويت بيني وبين كل اللي كانوا بينافسوا".
وأضاف"فهمي": "كل اللي كانو معايا عمله شغل جامد نشكر الجمهور أنه قدر ده واتفرج الجمهور الحقيقي مش هو السوشيل ميديا ياجماعة الجمهور الحقيقي في الشارع".
وتوافد النجوم المكرمون على حفل توزيع جوائز "كأس إينرجي للدراما"، المقام حاليا في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، في أمسية حافلة بألمع نجوم الوطن العربي، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير بالحفل والحضور، وكان في مقدمة الحضور، الفنانين: أحمد فهمي، دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، ماجد المصري، حنان مطاوع، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، والمنتج محمد حفظي والمنتج هشام عبدالخالق حيث تمكنت المسابقة على مدار 3 سنوات في أن تصبح أهم استفتاءات الدراما الرمضانية في مصر، بإجمالي تصويت وصل إلى ما يقرب من مليوني صوت في النسخة الثالثة من المسلسل، وبنسب متابعة كبيرة، سواء من الجمهور أو من النجوم الذين دأبوا على دعوة جمهورهم للتصويت لهم خلال مشوار المسابقة.
وعبر الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة "إينرجي مصر" عن اعتزازه بما وصلت إليه مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، مشيرا إلى أن التصويت في نسخة العام الماضي بلغت 60 ألف صوت، بينما وصلت في نسخة العام إلى الحالي إلى مليون و800 ألف، مشددا على أن ما حدث يعد نجاحا للقناة وسياستها التي تستهدف مرحلة سنة معينة هي فئة الشباب "إحنا في وقت قليل جدا، في 3 سنين حققنا إنجاز ضخم، ده معناه إن المستمع بيصدقنا وكذلك الصناع، النتيجة هي نتيجة تصويت شريحة الشباب.. اللي فازوا النهاردة لازم يعرفوا إن دي كلمة الشباب".
وتابع الدكتور وليد مصطفى: "ممكن الصناعة تمر بكبوة وهو ما لا يعني انهيار الصناعة، هو منحنى، وبعد كل منحنى لازم نقوم.. لأن دي مصر"، مشيرا إلى أنه سًأل عن دور "إينرجي" فيما يحدث هذه الأيام من شائعات وقلاقل، فأجاب أنه رغم أن "إينرجي" قناة ترفيهية في الأساس إلا أنه لابد أن تقوم بدور ما فيما يحدث "اتفقنا إننا نعمل رسايل موجهة للشباب بكل بساطة لا تنساقوا وراء الشائعات، شيء مهم جدا نحافظ على بلدنا، على جيشننا على شرطتنا، ألبلد زي مذكورة في الـ 3 أديان السماوية، إحنا إيد واحدة تحت قيادة الرئيس.. الجيش.. والشرطة.. والشعب.. إحنا التآمر علينا من زمان، وجابهنا وهنجابه".
وكشف مصطفى عن خطة "إينرجي" في الفترة المقبلة قائلا "زي ما نجحنا في خطابنا للشباب عندنا خطة طموحة بمجموعة من البرامج لرعاية الموهوبين في كل القطاعات، اتكلمنا مع شركاء في مجالات كتير لتنمية مهارات الشباب، تجربة إينرجي فريدة راهننا بيها من الأول، تجربة قائمة على الشباب، وهنستهدف في خطتنا الشباب محدودي الدخل وحديثي التخرج بالمشاركة".
واختتم مصطفى حديثه، بتوجيه الشكر إلى جميع القائمين والعاملين براديو "إينرجي".
ومن جهتها، تحدث عايدة سعودي عن النجاح الكبير الذي حققه "كأس إينرجي للدراما" في موسمه الثالث، مشيرة إلى أن البرنامج بدأ بـ 20 ألف مشارك ثم ارتفعت أعداد المشاركين لدرجة أن السيرفرات لم تتحملها "أصبحنا مسابقة حقيقية بلا تزوير أو محاباة، نحن تحت رقابة المكتب الفرنسي لذا كاس إنيرجي للدراما جايزة نزيهة ونفخر بأنها تتطور عام عن الآخر".