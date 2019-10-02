شاهدوا.. 3 ممثلين مصريين يمازحون بعضهم بالضرب والأحذية

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 11:55 مساءً - نشر الفنان المصري كريم فهمي، عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو جمعه والفنانين حمدي المرغني ومحمد أنور.

وظهر الممثلون الثلاثة وهم يجلسون على أحد الأسرة ويمارسون لعبة مضحكة ومسلية تقوم على أن يمد فهمي يديه في الاتجاهين فيما يجلس زميلاه محاولين ضربهما بالحذاء.

وتعليقاً على المقطع المصور الذي حقق أكثر من 333 ألف مشاهدة في مدة قصيرة، كتب فهمي: “ده رد لكل اللي بيقولوا إن الفنانين كواليس شغلهم تفاهة وهزار ولعب.

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شوفوا الفيديو ده عشان تعرفوا التعب والمجهود اللي بنعمله في كواليس فيلم”ديدو”.

وأضاف: “بتحدى يلعبوها علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وأوس أوس. ومتوقفهاش عندك”.

وبدوره نشر المرغيني الفيديو نفسه على حسابهالخاص على التطبيق محققاً أكثر من 196 ألف مشاهدة وعلق: “اللعب يحلى في الكواليس. 18 ساعة تصوير فيلم “ديدو”. بتحدى يلعبوها خاطر وأنور وكريم عفيفي”.