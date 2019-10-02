شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يتحدّث مُجدّداً عن مرض هنا الزاهد والان مع التفاصيل
تحدّث الفنّان المصري أحمد فهمي مجدّداً عن مرض زوجته الفنّانة هنا الزاهد، نافيًا إصابتها بتسمّم غذائي. وقال في تصريحات عبر برنامج «عرب وود» على قناة «روتانا»: «رابع يوم سافرنا، وتعبت جدًا على الطائرة، كنا مسافرين من بلد للثانية، افتكرناه تسمم نزلنا عملنا تحاليل وأخدت أدوية للتسمم».
وتابع: «تاني يوم تعبت جدًا عملنا فحوصات كاملة، طلعت حصاوي في المرارة، ماكنتش أعرف إنّ آلامها شديدة للدرجة، وقعدنا شهر العسل في المستشفى وأول الدكتور ما وافق نرجع بالطائرة سافرنا وفي انتظار العملية الشهر الجاي، لأن لسّه الالتهاب».
كانت قد عادت هنا الزاهد وزوجها فهمي إلى القاهرة بعدما صرّح لها الأطباء لها بالسفر بعد أن قضت عدّة أيام في مستشفى بسنغافورة عقب أزمة صحية تعرّضت لها خلال شهر العسل
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يتحدّث مُجدّداً عن مرض هنا الزاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.