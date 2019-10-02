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أحمد فهمي يتحدّث مُجدّداً عن مرض هنا الزاهد

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تحدّث الفنّان المصري أحمد فهمي مجدّداً عن مرض زوجته الفنّانة هنا الزاهد، نافيًا إصابتها بتسمّم غذائي. وقال في تصريحات عبر برنامج «عرب وود» على قناة «روتانا»: «رابع يوم سافرنا، وتعبت جدًا على الطائرة، كنا مسافرين من بلد للثانية، افتكرناه تسمم نزلنا عملنا تحاليل وأخدت أدوية للتسمم». 

وتابع: «تاني يوم تعبت جدًا عملنا فحوصات كاملة، طلعت حصاوي في المرارة، ماكنتش أعرف إنّ آلامها شديدة للدرجة، وقعدنا شهر العسل في المستشفى وأول الدكتور ما وافق نرجع بالطائرة سافرنا وفي انتظار العملية الشهر الجاي، لأن لسّه الالتهاب».

 كانت قد عادت هنا الزاهد وزوجها فهمي إلى القاهرة بعدما صرّح لها الأطباء لها بالسفر بعد أن قضت عدّة أيام في مستشفى بسنغافورة عقب أزمة صحية تعرّضت لها خلال شهر العسل

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