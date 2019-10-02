شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيلم "أفتار".. مات ديمون يخسر ربع مليار دولار والان مع التفاصيل

كشف مات ديمون، في مقابلة مع مجلة "GQ" البريطانية، رفضه دوراً رئيسياً في فيلم الخيال العلمي الشهير "أفتار" للمخرج جيمس كاميرون، والذي حقق أرباحاً بـ2.7 مليار دولار أمريكي.

تحدث مات ديمون عن خسارته صفقة بربع مليار دولار، والتي أصبحت واحدة من أكثر القرارت المؤسفة في مسيرته الفنية قائلاً: "قبل طرح فيلم أفتار في 2009، اقترح كاميرون علي بطولة الفيلم موضحاً أنه لا يبحث عن شخص بعينه أو اسماً بارزاً، بل يحتاج فقط إلى ممثل يجيد أداء الشخصية المطلوبة".

وأضاف "إذا رفضت الدور، سأجد ممثلاً آخر مغموراً، لأن الفيلم لا يحتاجك حقاً، ولكن إذا شاركت في العمل، ستحصل على 10% من إجمالي الإيرادات التي يحققها الفيلم".

وأشار ديمون إلى ندمه بسبب عدم مشاركته في الفيلم، معتبراً أنه خسر بذلك فرصة العمل مع المخرج جيمس كاميرون، والذي أدرك لاحقاً إقلاله في أعماله السينمائية، التي لم يتجاوز عددها 7 أفلام، إلا أنها حققت نجاحات واسعة وتربعت على عرش إيرادات شباك تذاكر السينما لأعوام متتالية.